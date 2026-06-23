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Неделник

Ненадејно почина градоначалникот на Брвеница Јовица Илиевски

Македонија

23.06.2026

Ненадејно попладнево почина Јовица Илиевски, градоначалник на општина Брвеница. Имаше 58 години.

Беше градоначалник во два мандати, човек почитуван од сограѓаните. Зад себе остави низа дела.

Од 1999 год. до ноември 2021 бил вработен во ЈЗУ Клиничка болница Тетово. Од 11 ноември 2021 год. е избран за градоначалник на општина Брвеница за период 2021-2025. Во периодот 2013-2017 год. е член во Советот на општина Брвеница.

Активно беше вклучен во областа на спортот, подржувач на голем број спортски настани и даваше големи придонеси во спортот.

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