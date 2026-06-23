Премиера на „Патот на Баба Јага“ по текст на Хана Корнети во Театар за деца и младинци

Театарот за деца и младинци во Скопје ја најави својата нова премиера, „Патот на Баба Јага“, што ќе се одржи на 24 јуни во 19 часот. Режијата е на Хана Миленковска, авторка е Хана Корнети и со музика од Ади Имери.

Миленковска, Корнети и Имери исто така заедно ги пишуваат текстовите за песните во претставата.

Играат: Никола Наковски, Анастасија Ласовска, Симона Спировска, Емра Куртишова Стојанова, Петар Стојанов и Изабела Новотни , со кореографија од Бобан Русески, костимографија од Иван Ивановиќ и сценографија од Кирил Василев.

За дваесет и четири часа, принцот Ефтим ќе стане крал. Но, спротивно од желбите на своите родители, Ефтим не сака да биде крал, туку сака да биде поет! Наместо да им каже на роделите, бескрајно ѝ кука на сестра му, Евгенија, и наместо да се соочи со стравот, наоѓа магија – или можеби клетва – и не сакајќи се претвора во кукавица. За среќа, има една единствена жена – пардон, вештерка – која може да му помогне на Ефтим да се врати во човечка форма, а тоа е Баба Јага. Тука почнува патешествие каде потргата кон човечкото се претвара во потрага по себе, желбата за својот успех се претвора во желбата за успехот на заедницата, а линија помеѓу човекот и природата се открива дека е само илузија.

