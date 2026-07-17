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17.07.2026
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Неделник

36-годишен мигрант почина кај гевгелиско

Хроника

17.07.2026

МВР

Мигрант пронајден починат во гевгелиско село.

На 16.07.2026 на место викано „Мрзенско поле“, во атар на село Мрзенци, гевгелиско, бил пронајден починат мигрант А.М.. Според пријавеното, околу 11:52 часот, мигранти од Пакистан преку мобилен телефон побарале помош, а по пристигнувањето на местото, полициските службеници затекнале тројца мигранти кои не поседувале лични документи, но кажале дека се од Пакистан и едно починато лице, за кое изјавиле дека е на возраст од 36 години и било заедно со нив, информираа од МВР.

Лекар констатирал смрт кај лицето, без траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот мигрант е предадено на обдукција.

Мигрантите се пренесени во Прифатниот центар „Винојуг“-Гевгелија.

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