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Околу 1.200 граѓани, меѓу кои и деца, побарaле помош во гостиварската болница

Македонија

17.07.2026

Околу 1.200 граѓани побарале помош во Гостиварската болница, поради симптоми од загадената вода во градот, објави „Фокус“.

Во врска со епидемијата која се шири во Гостивар овие 3-4 дена заради која имаме голем број на пациенти на кои им е дадена медицинска помош во нашата установа, заради која сме направиле и зајакнување на медицинскиот персонал во одделенијата каде има голем број на пациенти. Ве известуваме дека поголемиот број на пациентите се со исти симптоми како повраќање, диареја, болки во желудникот, температура, омалаксаност итн. Најголем број на пациентите со овие симптоми има во Инфектологија, Детско одделеније и во Ургентна Единица.

За овие денови во ЈЗУ Општа Болница ‘’Д-р Ферид Мурад’’ Гостивар, со овие симптоми се пријавени околу 1000-1200 пациенти.

На сите пациенти им е дадена медицинска помош однсоно соодветна терапија. Ова известување го праќаме заради тоа што овој број на пациенти е надвор од редовните бројки на пациентите во нашата установа, велат од болницата за ,,Фокус”.

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