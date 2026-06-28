Мајката од струшко село која ги оставала децата сами ноќе да спијат во кола додека била на работа доби кривична пријава

Кривична пријава поднесе ОВР – Струга против Н.С., 42-годишна мајка од струшко село, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „запуштање и малтретирање дете“ по член 201, став 1 од Кривичниот законик, соопштија денеска од Министерството за внатрешни работи.

Пријавената, во вечерните часови на 08/09.06.2026 година, ги оставала своите две малолетни деца да спијат во нејзиното возило додека била на работа. Во координација со јавен обвинител, полициски службеници презеле мерки и во паркираното возило на земјен паркинг на улицата „Владо Малески“ во Струга ги затекнале децата како спијат – пишува во соопштението.