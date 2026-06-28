Литванскиот министер за надворешни работи во официјална посета на Македонија

На покана на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, утре во официјална посета на Република Македонија ќе престојува министерот за надворешни работи на Република Литванија, Кестутис Будрис (Kęstutis Budrys), соопшти МНРиНТ.

Во фокусот на разговорите ќе бидат унапредувањето на билатералните односи меѓу Република Македонија и Република Литванија, соработката во рамките на НАТО, како и литванската поддршка за европската интеграција на Република Македонија.

Во рамките на посетата, министерот Будрис ќе оствари тет-а-тет средба со својот домаќин, министерот Муцунски, по што ќе следи заедничка прес-конференција.