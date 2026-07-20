Официјална посета на претседателката на Република Индија, Друпади Мурму

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, утре – 21 јули 2026 година, вторник, ќе ја пречека претседателката на Република Индија, Друпади Мурму која ќе престојува во дводневна официјална посета на земјава.

Индиската претседателка ќе биде пречекана со највисоки државни и воени почести на церемонија во Кабинетот на претседателот, по што ќе следи тет-а-тет средба, пленарен состанок на македонската и индиската делегација и заедничка прес-конференција на претседателките.

Предвидено е претседателката на Република Индија да положи венец на гробот на Гоце Делчев во црквата „Св. Спас“ во Скопје.

Попладнето, на 21 јули 2026 година, вторник, со почеток во 17:00 часот ќе се одржи македонско-индиски бизнис форум, организиран од страна на Кабинетот на претседателот во соработка со Директоратот за економска дипломатија при Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. На отворањето на бизнис форумот, на којшто ќе се обратат претседателката Сиљановска-Давкова и претседателката Мурму, ќе бидат презентирани инвестициските можности на земјава.