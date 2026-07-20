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21.07.2026
Републиканка на денот
21.07.2026
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20.07.2026
Хроника
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Во Охрид специјални безбедносни мерки за индиската претседателка
20.07.2026
Скопје
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Најава од ЕВН: Повеќе скопски улици утре без струја
20.07.2026
Хроника
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Кривична пријава против четири правни и пет физички лица од Пробиштип, го оштетиле буџетот на Агенцијата за вработување за сума од над 3,5 милиони денари
20.07.2026
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Силно невреме предизвика штети во Делчево, надлежните служби на терен
20.07.2026
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До крајот на јули доаѓаат големи пари за два хороскопски знаци
20.07.2026
Балкан
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Во Албанија 24 полицајци отпуштени од работа, 232 упатени во Обвинителството, поради кривични дела
20.07.2026
Музика
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Музички портрет на Нина Спирова вечерва во Македонскиот КИЦ во Белград
20.07.2026
Економија
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РКЕ: Нови цени на горивата од полноќ, бензините поскапува за три, дизелот за шест денари
20.07.2026
Македонија
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ВМРО-ДПМНЕ: Изгледа СДС сакаат да се компромитира истрагата за Гостивар за да нема одговорност
20.07.2026
Филм
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„Ослободување на Скопје“ во режија на Раде Шербеџија вчерва во Кинотека
20.07.2026
Македонија
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Владата донесе Одлука за намалување на акцизите на бензинот и дизелот
20.07.2026
Култура
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Битолски театар утре гостуваво Верона на „Shakespeare Fringe Festival“
20.07.2026
Музика
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„Skopje Via“ ја разигра и распеа Старата битолска чаршија
20.07.2026
Музика
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Македонската музичка традиција одекна на сцената Долни Сарај со Ана и Игор Дурловски и оркестарот „Ајга“
20.07.2026
Свет
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Четири жени и момче се убиени во украински напад со дрон врз автобус во Белгород во Русија
20.07.2026
Филм
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БФФ: Проекција на „Железна тврдина“ во режија на Митко Панов утре на Сараиште
20.07.2026
Култура
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„Која е Лорет“ –претстава што ги поттикнува младите да го препознаат другиот во сета негова сложеност
20.07.2026