 Skip to main content
06.07.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 6 јули 2026
Неделник

УНИЦЕФ: Повеќе од 300 деца убиени или повредени за време на шест месеци војна во Судан

Свет

06.07.2026

Над 300 деца се убиени или повредени во последните шест месеци во војната во Судан, најмногу во напади со дронови, соопшти денеска УНИЦЕФ.

Судан од април 2023 година е во граѓанска војна меѓу државната војска и паравоените Сили за брза поддршка (РСФ). Според податоците на УНИЦЕФ, војната сега е концентрирана во сојузните држави Кордофан, Дарфур и Сини Нил. Организацијата за деца на ОН додаде дека 60 отсто од жртвите настрадале во напади со дронови.

РСФ и војската во моментов се борат за контрола врз стратешкиот град Ел Обеид во Северен Кордофан, а Обединетите нации, САД, Обединетото Кралство и други земји изразија загриженост поради можни извршени злосторства.

Во војната досега се убиени најмалку 59.000 луѓе, раселени се околу 13 милиони, а во многу делови на Судан завладеа глад. На повеќе од 30 милиони луѓе им е потребна хуманитарна помош.

Обединетите нации ги повикаа сите страни да ги заштитат цивилите и цивилната инфраструктура, да овозможат и да олеснат безбеден, брз и непречен хуманитарен пристап, како и да ги преземат сите можни мерки за да се заштитат децата.(МИА)

Поврзани вести

Хроника  | 28.06.2026
Мајката од струшко село која ги оставала децата сами ноќе да спијат во кола додека била на работа доби кривична пријава
Хроника  | 21.06.2026
Деца физички нападнати од малолетници со тврд предмет на игралиште
Калеидоскоп  | 16.06.2026
Бојата на детскиот костим за капење може да биде поважна отколку што мислите