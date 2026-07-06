„Лажни матичари“ – нов тренд на српските свадби

Современите свадби сè повеќе наликуваат на мини-претстави. Најнов тренд се така наречените „лажни матичари“.

Станува збор за лица кои немаат законско овластување да склучуваат брак, но ја водат церемонијата така што таа изгледа како вистинско венчавање. Правниот дел од постапката младенците најчесто го завршуваат во Општина, а потоа големото „да“ го повторуваат пред семејството и пријателите, често со сценографија како на филм, пишува Сити магазин.

Во Србија граѓанското венчавање пред матичар и натаму се извршува во општините. Основната административна такса за склучување брак е релативно ниска, но трошоците значително се зголемуваат доколку младенците сакаат матичарот да дојде во ресторан, на планина, покрај река или во дворот на семејниот дом.

„Лажните матичари“ ја вршат улогата на вистинскиот матичар. Нивна задача не е само да го повторат формалното прогласување на бракот, туку и да ја раскажат приказната на двојката – како се запознале, низ што поминале заедно и што за нив значи заедничкиот живот. Овие лица можат да бидат професионални водители на церемонии, актери, лица за организација на настани, па дури и блиски пријатели или членови на семејството кои младенците ќе ги изберат.

Церемонијата може да трае пет, петнаесет или четириесет минути. Во неа можат да бидат вклучени брачни завети, музика во живо, обраќања на гостите или целосно персонализирано сценарио, во зависност од желбите на младенците. Ваквото венчавање станува голем тренд меѓу младите. Одредени водители на свадбени церемонии веќе имаат исполнети распореди со месеци однапред, особено за време на свадбената сезона.

Според информациите од регионот и искуствата од организаторите на свадби, ваквите услуги најчесто чинат неколку стотици евра. Во Србија, сумата зависи од сложеноста на церемонијата, локацијата на одржување, како и од дополнителните елементи, како што се сценографијата, музиката и другите персонализирани детали.