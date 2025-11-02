Нацева: Неготино ќе биде подобар, попросперитетен и град во кој ќе се живее навистина убаво

Неготино ќе биде подобар, попросперитетен и град во кој ќе се живее навистина убаво. Ова го напиша вечерва Марија Нацева на Фејсбук, откако беше избрана за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ.

Мое Неготино, испишавме историја. Неготино ја доби првата жена градоначалник. Благодарам за безрезервната поддршка која ја добив изминативе неколку недели и денес. Благодарам и на оние кои не ми ја дадоа поддршката, тие за мене претставуваат дополнителен мотив за да им докажам дека сите мои зборови кажани во предизборната кампања ќе бидат претворени во дела, истакна таа.

Притоа додаде дека не ветува оти ќе биде лесно, туку ветува дека ќе биде исправно.