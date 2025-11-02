Додавањето банана во вашето смути не е добра идеја

Смутито е брз и вкусен начин за многумина да внесат овошје и зеленчук во нивната секојдневна исхрана. Сепак, ново истражување од научниците од Универзитетот во Калифорнија, Дејвис предупредува дека популарната состојка како бананите може драстично да ги намали нивните здравствени придобивки.

Студијата покажа дека бананите можат значително да ја намалат количината на флавоноли што телото ги апсорбира од смутињата. Флавонолите се растителни соединенија познати по нивните моќни антиоксидантни својства и се особено корисни за здравјето на срцето и мозокот. Тие се наоѓаат во овошје како што се јаболка, бобинки, круши, грозје и какао.

Во студијата, научниците ги споредија ефектите од смутињата од банана и смутињата со бобинки. Учесниците кои пиеле смути од банана имале 84 проценти пониски нивоа на флавоноли во нивните тела. Главната причина за ова е присуството на ензим наречен полифенол оксидаза (PPO) во бананите. Овој ензим, познат и по тоа што предизвикува овошјето да стане кафеаво во воздухот, ја намалува способноста на телото да ги користи флавонолите од други состојки.

Главниот автор на студијата, д-р Хавиер Отавијани, ја нагласи важноста на размислувањето за тоа како ја подготвувате храната.

Додавањето само една банана може да има големо влијание врз апсорпцијата на корисни соединенија од други намирници“, рече тој.

Затоа експертите советуваат да ги замените бананите во смутијата со овошје со пониски нивоа на ензимот PPO, како што се ананас, портокал, манго или дури и јогурт. Ако сепак сакате да користите банана, се препорачува да не ја мешате со овошје кое е богато со флавоноли.

Здравјето зависи не само од изборот на храна, туку и од начинот на подготовка

Авторите на студијата, објавена во списанието „Food & Function“, предупредија дека не е доволно само да се изберат вистинските намирници, туку и да се размисли за тоа како се подготвуваат и комбинираат. Правилната подготовка може да ја зголеми нивната ефикасност и да му обезбеди на телото максимални придобивки.

Витамини и минерали кои дополнително го зајакнуваат имунитетот

Покрај избегнувањето на штетни комбинации на храна, здравјето може да се подобри и со консумирање на клучни витамини и минерали. Нутриционистите нагласуваат дека антиоксидансите и микронутриентите играат голема улога во заштитата од болести и закрепнувањето од инфекции.

Витамин Б6

Витаминот Б6 им помага на клетките подобро да комуницираат и да функционираат. Исто така, го стимулира производството на црвени крвни зрнца и ги намалува воспалителните процеси во телото.

Витамин Ц

Познат е по својата улога во борбата против заморот и оштетувањата предизвикани од вируси. Делува како моќен антиоксиданс и може да помогне во закрепнувањето од болести. Безбеден е за употреба дури и во поголеми дози.

Витамин Д

Овој витамин помага во зајакнувањето на вродениот имунитет и ги штити мукозните мембрани од инфекции. Особено е важен за луѓе кои не поминуваат доволно време на сонце или имаат потемен тен.

Магнезиум

Го намалува воспалението, ги зајакнува коските, нервите и срцето. Природно се наоѓа во зелениот зеленчук, рибата, житарките и мешунките. Сепак, телото може да апсорбира само околу 15 проценти од овој минерал од додатоци во исхраната.

Цинк

Неопходен е за правилно функционирање на телото и борба против инфекции. Учествува во работата на повеќе од сто ензими и важно е редовно да се консумираат доволни количини од овој минерал, особено во периоди на зголемен стрес или болест.