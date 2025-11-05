Мисајловски: Македонија дава значаен придонес во регионалната стабилност, партнерството и колективната безбедност во рамките на НАТО

Денеска остварив средба со новопоставениот командант на НАТО мисијата во Косово – КФОР, генерал-мајор Озкан Улуташ, на кого му посакав успех на новата позиција и мирна мисија, информираше на својот фејсбук профил министерот за одбрана Владо Мисајловски.

На средбата разговаравме за придонесот на мисијата КФОР во одржувањето на мирот и стабилноста, не само во Косово, туку и во целиот регион.

Преку учеството на нашите припадници во мисијата КФОР, Македонија дава значаен придонес во зајакнувањето на регионалната стабилност, партнерството и колективната безбедност во рамките на НАТО.

Со заедничко и континуирано учество, остануваме посветени на мисијата што претставува симбол на безбедност, доверба и партнерство.