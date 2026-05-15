Мицкоски: Реформите не се само промени на Уставот и ставањето на Бугарите

Реформите не се само промени на Уставот. Ние сме фокусирани на суштинските работи – истакна премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање за исполнувањето на реформската агенда по посетата на општина Кичево.



Тој вели дека се оптимисти за испорачување на сите од десетте точки во реформската агенда.

– Имавме состанок со господинот Герт Јан Копман, кој во рамките на Европската комисија тоа го турка. Сите сме оптимисти дека од оние десет можеме девет и пол да испорачаме, а може и десет, буквално така заклучивме, кои се во грејс-период – изјави Мицкоски.

Еден или два чекори, според него, зависат од учеството на опозицијата во нив, т.е. еден во овој грејс-период, а тоа е Изборниот законик.