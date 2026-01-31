 Skip to main content
31.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 31 јануари 2026
Неделник

Мицкоски ја осуди одлуката за казна за новинарката Вејсели: Тоа е напад врз професијата

Македонија

31.01.2026

Премиерот Христијан Мицкоски најостро ја осуди судската пресуда со која новинарката Љиридона Вејсели е осудена на парична казна од 700 евра бидејќи во свој текст го спомнала името на судија. Според Мицкоски, ова претставува недозволиво ограничување на слободата на говор.

Не можам да побарам од судијата одговорност, не сум тој што именува судии. Но, било кој напад врз новинар, вклучително и овој, најостро го осудувам. Новинарите треба да ја информираат јавноста – изјави Мицкоски.

Случајот предизвика бурни реакции откако судијката Магдалена Мишоска од Основниот суд Гостивар ја осуди Вејсели за „злоупотреба на лични податоци“. Вината на новинарката е што на социјалните мрежи го објавила името на судијата Назиф Илјази од Тетово, кој донел пресуда од само три месеци затвор за лице што уценувало малолетник со порнографски материјали. Според судот, објавувањето на името на судијата му нанело штета на неговиот углед.

Со реакција се јави и заменик-министерот за внатрешни работи, Астрит Исени, кој оцени дека довербата во судството е на историски минимум и дека е парадокс судството, кое со години е деградирано, сега да се претставува како жртва на новинарите.

