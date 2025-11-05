Манасиевски: СДС е трета партија во Македонија, петта во Скопје

СДС доживеа историски пораз. Некогаш големата СДС и наш главен опонент, денес е трета партија во државата и петта во главниот град. Венко Филипче под диктат на Зоран Заев ја доведе партијата до целосен пад, без визија, без стратегија и без доверба кај граѓаните, истакна на денешната прес конференција Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ.

-Резултатите се јасен показател дека народот ја казни нивната ноншалантност и аздисаност. Со освоени само 6 општини, 126.000 гласови и околу 230 советници, СДС го изгуби она што некогаш беше нејзина најголема предност, а тоа е поддршката во средините каде некогаш доминираше.

Во СДС нема реформи, туку само обиди за спас на поединци и криeње на вистинскиот виновник за поразот, Венко Филипче. Оставките без суштина не се решение, само одложување на неизбежното, а тоа е потребата од целосна промена во врвот на партијата, на чело со Филипче.

Очигледно е дека СДС и натаму функционира под диктат на Зоран Заев. Филипче ниту се дистанцираше од него и неговите политики, ниту покажа капацитет да ја врати партијата на вистински пат.