11.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 11 август 2025
Неделник

Јаневска: Во 25 училишта има потреба од доградба на училници за да може да ги опфатат сите ученици во една смена

Македонија

11.08.2025

Министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска соопшти дека едносменска настава има веќе во 150 училишта во коишто немало или имало малку градежни интервенции за да може да биде воведена.

Таа очекува овој процес да продолжи во 25 училишта во кои ќе има потреба од градежни зафати т.е. доградба на училници за да може да ги опфатат сите ученици во една смена.

– Сигурно почнуваме во пет, почнуваме во општините Ѓорче Петров и во Карпош, а потоа продолжуваме и во други. Оваа година очекувам да започнеме работи во 25 училишта кои, секако, ќе бидат подолготрајни и ќе преминат во следната година – изјави Јаневска одговарајќи на новинарски прашања по извршениот увид за изградба на училишна спортска сала во општина Петровец.

Таа додаде дека воведувањето на едносменската настава е поврзано со оптимизација на училишната мрежа што, рече, „не е лесен процес“.

– Тој е почнат, добро се одвива и понатаму ќе се одвива. Верувам дека најголем дел ќе успееме да го завршиме во еден мандат, но верувам дека и тие што ќе дојдат после нас ќе го продолжат затоа што тоа е исклучително важно за квалитетот на образованието и во корист на учениците – посочи министерката за образование и наука.

