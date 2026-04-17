Јаневска: Преземаме мерки за да ги задржиме младите, иселеници веќе се враќаат во Македонија

Според статистиката, веќе имаме прилив на иселеници, не е голем, но луѓе почнаа да се враќаат во Македонија. Тоа е резултат на политиките што ги спроведува оваа Влада – изјави денеска министерката за образование и наука, Весна Јаневска.

Прашана за коментар на податоците од Државниот завод за статистика во однос на намалувањето на бројот на основци во училиштата во земјата, Јаневска од настан за почеток на доградба на училници во основно училиште во Ѓорче Петров одговори дека ситуацијата се менува.

Како што рече, и додека не биле на власт, постојано укажувале на значителното намалување на бројот на деца родени во Македонија и дека за разлика од претходната влада, која не презела ништо, сегашната презема мерки за да го поправи тоа.

Јас ќе ве потсетам дека многупати ѝ се обраќавме на претходната власт кога тие редеа чевли пред Владата, а не преземаа ништо седум години, дека тоа не е вистинското решение, дека нешто треба да се направи. Еве ние го правиме ова. Овде има 600 деца и неопходна е потребата од едносменска настава. И секаде каде што ќе има доволен број деца, ќе им овозможиме едносменска настава. Дополнително, за оние на кои им редеа чевли за да ги вратат, ништо не направија, но ние, може да видите во статистиката, веќе имаме прилив на иселеници. Тој не е голем, но луѓе почнаа да се враќаат во Македонија. Тоа е резултат на политиките што ги спроведува оваа Влада – истакна Јаневска.

Додаде дека покрај проширување на капацитетите во училиштата во Ѓорче Петров, ќе се гради и доградува и во други општини во кои има потреба, но дека тоа е процес и за промените треба време.