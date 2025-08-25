 Skip to main content
25.08.2025
Понеделник, 25 август 2025
Гаши за можна реконтрукција на Владата: Тоа треба да се води на ниво на лидерите на коалициските партнери

25.08.2025

Во однос на најавената реконструкција на Владата по локалните избори што ја спомена Мицкоски, спикерот Гаши потенцира дека тоа се води на ниво на лидерите на коалициските партнери и оти нема информации.

-Не сум разговарал со премиерот за реконструкцијата. Не е моја работа да разговарам околу тоа. Тоа треба да се води на ниво на лидерите на коалициските партнери. Како што знаете, јас не сум веќе дел од тие разговори. Штом премиерот и Владата поднесат предлог до Собрание за свикување на седница за нови предлози за министри, јас како што се предвидени роковите во Деловникот веднаш ќе ја свикам седницата. А во политичкиот дел кој ќе биде сменет, немам информации. Не сум повикан да ги знам, рече претседателот на Собранието, Африм Гаши

