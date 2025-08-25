 Skip to main content
25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

Премиера на „Ангели во Америка“ во режија на Филип Петковски на први септември во МНТ

Култура

25.08.2025

Плакат / Фото: Македонски народен театар

На први септември на сцената на Македонскиот народен театар (МНТ) е закажана премиерата на претставата „Ангели во Америка – Среќна фантазија на национални теми Дел I: Милениумот наближува“ од авторот Тони Кушнер, а во режија на Филип Петковски.

Во претставата играат: Јордан Симонов, Александар Стоименовски, Стефан Спасов, Илин Јовановски, Наталија Теодосиева, Тања Кочовска, Дамјан Цветановски и Нела Павловска.

Сценограф е Мартин Манев, костимограф – Антонија Гугинска Јорданоска, кореограф е Иван Ангеловски. Продуценти на претставата се Петар Антевски и Филип Петковски.

Претставата не се препорачува за лица помлади од 16 години.

Претставата е подржана од Министерството за култура и туризам на Република Македонија, Europe House Skopje, Германската амбасада во Скопје, Здружението Заедно посилни и Gilead Sciences Europe LTD.

По премиерата, следната изведба е на втори септември со почеток во 20:00 часот.

