Во престижниот „Археолоџи магазин“ напис за неолитските модели на куќи од Македонија

Во најновиот број на „Археолоџи магазин“ е објавен напис за древните модели на куќи низ светот, со посебен осврт на оние откриени во Македонија. За овој прилог се направени консултации со археологот Гоце Наумов од Центарот за истражување на предисторијата, кој во разговор со уредникот на списанието ги акцентираше најважните општествени промени во неолитот и нивните симболички рефлексии врз материјалната култура. Притоа, истакнат е обредниот карактер на неолитските куќи, кој бил отелотворен токму преку антропоморфните модели на куќи, прво изработени во Пелагонија, а потоа и во другите региони на Македонија. Прилогот во ова списание наедно ја образложува и функцијата на антропоморфните модели како комеморативни ламби, користени во чест на основачите на неолитските куќи и на оние што духовно се грижеле за нив.



Прилогот за овие предисториски артефакти од Македонија предизвикува големо внимание меѓу читателите низ светот, што наедно го демонстрира љубопитството на светската јавност за нивната загадочна улога.

