 Skip to main content
18.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 18 август 2025
Неделник

Во Крива Паланка одржана 15-та Меѓународна поетска манифестација „Лирски треперења”

Култура

18.08.2025

На летната сцена во градскиот парк во Крива Паланка синоќа се одржа традиционалната Меѓународна поетска манифестација „Лирски треперења” во организација на Националната установа Центар за култура Крива Паланка.

Триесет и девет поети и поетеси од земјава и соседството од различни генерации читаа стихови под отворено небо пред бројната публика.

Оваа година манифестацијата бележи 15 години постоење, а ќе биде запаметена по рекордниот број учесници, што е вистински показател за тоа дека литературата и значењето на поетскиот израз се повеќе го заземаат своето место на културната сцена. Значајно место им беше отстапено пред сѐ на нашите локални, млади и надежни автори, подмладокот на литературниот клуб „Калин” што работи во рамките на нашата институција, на искусните и докажани членови, како и на гостите од Врање, Република Србија и од Ќустендил, Бугарија, но и учесниците од повеќе македонски градови: Кочани, Штип, Куманово, Скопје, рече директорот на НУЦК Крива Паланка, Сашко Додевски.

На манифестацијата настапија членови на Здружението на слободни уметнички души „Ава Јустин”, Врање, Сојуз на книжевници во туѓина и расејување, Нови Сад- огранок Врање, Читалиште „Братство 1869″, Ќустендил, Литературен клуб „Искра”, Штип, Литературен клуб „Копнеж”, Кочани, литературен клуб „Калин”, НУЦК, Крива Паланка и повеќе слободни поети од други македонски градови.

Настанот беше надополнет со музичка изведба на млади музички таленти од градот под менторство на професорката Лариса Жулина Митовски.

Манифестацијата е дел од програмата на „Кривопаланечко културно лето 2025″ во организација на Општина Крива Паланка, во соработка со институциите од областа на културата.

Поврзани вести

Сервиси  | 11.08.2025
Од денеска посебен режим на сообраќај поради градежните работи на обиколницата Крива Паланка
Сервиси  | 05.08.2025
Врнежлива вечер, најмногу во Крива Паланка
Култура  | 26.07.2025
Вечерва во Градскиот музеј Крива Паланка интердисциплинарен мултимедијален фестивал „Културен амалгам”