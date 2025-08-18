Јовановиќ: Прикажавме силно авангардни и ангажирани филмови на унгарската филмска вечер на Охридско лето

Киненова

Во рамките на дополнителната програма на фестивалот „Охридско лето“ викендов во копродукција со МФФ Киненова беа прикажани унгарските филмови „Три илјади изброени парчиња“ и „Без здив“.

Кинo-проекциите се одржаа во Центарот за култура „Григор Прличев“ , а беа дел од Унгарската вечер на фестивалот, која беше поддржана од Унгарската амбасада и Општина Охрид.

фото: Киненова