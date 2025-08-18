На аеродромот во Атина откриени 500 килограми дрога Кат во вредност од 1,5 милиони евра

Независна управа за јавни приходи на Грција (ААДЕ)

Половина тон од наркотична супстанца Кат (Khat) позната и како „природен кокаин“, бил откриен и запленет на атинскиот аеродром Елефтериос Венизелос, а се проценува дека вредноста на дрогата е околу 1,5 милиона евра, соопштија од Независната управа за јавни приходи на Грција (ААДЕ), јави дописничката на МИА од Атина.

Кат се добива од растението Catha edulis што се одгледува во источна Африка и во јужниот дел на арапскиот полуостров.

Дрогата на атинскиот аеродром била скриена во четири пратки со стока декларирана како завеси, чаршафи и ткаенини, кои транзитирале од Израел со крајна дестинација САД, а како што соопштија од ААДЕ била откриена при проверките што ги спроведуваат инспекторите на Секторот за борба против шверц при царината на аеродромот во Атина.

Од ААДЕ посочија дека „станува збор за најголемото количество на конкретната дрога, откриено досега“.

Пред повеќе од десет години, односно на 4 декември 2014 година, исто така на атинскиот аеродром биле откриени 458 килограми, а последното запленување на Кат било во 2022 година, на истиот аеродром, кога биле откриени 34 килограми.