Трамп: Зеленски, ако сака, може да ја заврши војната со Русија речиси веднаш

Американскиот претседател Доналд Трамп порача дека украинскиот претседател Володимир Зеленски „може да ја заврши војната со Русија речиси веднаш“, отфрлајќи ја идејата Украина да се приклучи на НАТО и да го врати Кримскиот полуостров, што се припои кон Русија како нереална.

Зеленски, ако сака, може да ја заврши војната со Русија речиси веднаш или може да продолжи да се бори. Се сеќавате како почна. Нема враќање на Обама со оглед на Крим (пред 12 години, без да се испука ниту еден куршум!), и нема влегување во НАТО од страна на Украина“, порача Трамп на својата платформа „Truth Social“.

Коментарите на Трамп доаѓаат пред денешната планирана средба со Зеленски во Вашингтон и го зајакнуваат долгогодишниот став на Москва дека членството во НАТО за Украина е прашање за кое не може да се преговара.

Трамп во минатото на Зеленски му припишуваше делумна, а понекогаш дури и најзнаќајна одговорност за војната во Украина, која почна во 2022 година.