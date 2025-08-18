 Skip to main content
18.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 18 август 2025
Неделник

Осум стихозбирки во потесен избор за наградата „Антево перо“

Култура

18.08.2025

Здружението за зачувување на делото на Анте Поповски – „Антево перо“, како организатор на меѓународната поетско-културна манифестација „Анте Поповски – Антево перо“, го одржа вториот состанок на жирито за доделување на наградите за необјавени поетски ракописи на македонски јазик.

На второт состанок, жири-комисијата за доделување на наградата во состав: проф. д-р Весна Мојсова Чепишевска (претседател), д-р Атина Цветаноска и Жорж Поповски (членови), како поетски книги кои се издвојуваат по својот квалитет ги селектираше следните 8 збирки: Мимоза Рајл – „Кој ги пали сите ѕвезди“, ЕмељТуна–„Пу, пу не важи“, Анета Велкоска Ода – „Каде се пресоблекува непостојаниот збор“,Оливера Андоноска – „Ние сме Ева“, Владо Поповски – „Под некое друго небо“, Владо Јаневски – „Молкозбор“, Шифра: Живот во засек – „Женопојки, митопојки“ и Кирил Ангелов – „Твоја, Таговина“. Редоследот на номинираните е според нивното пристигнување на електронската адреса.

Како што соопштија од Здружението, во потесен избор за наградата „Антев часовник“, која се доделува со цел откривање и афирмација на нови млади талентирани поети кои творат на македонски јазик и е потстрек за нивното творештво, стручната комисија ги номинираше следните 5 збирки: Ива Шајноска – „Збирка“, Вероника Димоска – „Омеѓување“, Костадин Узунов – „Гравитација кон Индомина“, Софија Тодороска – „Првото утро на цутарот“ и Николина Савеска – „Патот кон себе“. И во овој случај, редоследот на номинираните е според нивното пристигнување на електронската адреса.

Во следното соопштение, жири комисијата ќе ги соопшти добитниците на наградите „Антево перо“, „Антев златник“ и „Антев часовник“, кои традиционално се доделуваат во чест на македонскиот поетски великан Анте Поповски.

