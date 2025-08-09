Во Галеријата МЦ во Њујорк вечерва се отворa изложбата „Жените архитекти во постземјотресната обнова на Скопје“

Во Галеријата МЦ во Њујорк, која е Македонски културен центар, вечерва ќе се отвори изложбата „Жените архитекти во постземјотресната обнова на Скопје“. Автори на проектот се Ана Ивановска-Дескова, Владимир Десков, Јован Ивановски, Теа Дамјановска и Михајло Стојановски. Изложбата во декември 2021 беше отворена во Музејот на Македонија.

Фокусот на изложбата е придонесот на жените архитекти во архитектонската сцена во Социјалистичка Република Македонија, особено во периодот на постземјотресната обнова на Скопје.