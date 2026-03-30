Вечер со Венко Андоновски во книжевниот клуб Утопија во Битола

30.03.2026

Книжевниот клуб Утопија овој четврток ќе биде домаќин на еден од најзначајните современи македонски писатели, Венко Андоновски, на книжевна вечер посветена на неговото творештво и на најновата книга „Александар јава на запад“. Настанот, најавен како отворен и со бесплатен влез, предизвика исклучително голем интерес кај публиката. Капацитетот беше исполнет веднаш по објавата, по што резервациите беа затворени.

Овој одѕив јасно покажува дека во Битола постои публика што знае да препознае вредност и што е подготвена за содржини кои не нудат лесни одговори, туку отвораат сериозни разговори.

Книжевната вечер ќе се одржи на 2 април во 19:00 часот во Книжевниот клуб Утопија, со фокус на новото дело на Андоновски, но и на темите што го обележуваат неговото творештво, јазикот како одговорност, верата и сомнежот, историјата и современиот човек. Утопија сè појасно се профилира како алтернативен културен простор што ги поврзува различните форми на израз, од книжевност до театар и камерни настани, градејќи заедница што не доаѓа само да слуша, туку да учествува.

Поврзани вести

Култура  | 04.12.2025
Промоција на новиот роман од Венко Андоновски „Александар јава на Запад“’
Култура  | 03.12.2025
Промоција на новиот роман на Венко Андоновски во четврток на Малата сцена во МНТ
Култура  | 24.11.2025
Венко Андоновски со нов роман, различен од сѐ што напишал досега
