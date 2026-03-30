Вечер со Венко Андоновски во книжевниот клуб Утопија во Битола

Книжевниот клуб Утопија овој четврток ќе биде домаќин на еден од најзначајните современи македонски писатели, Венко Андоновски, на книжевна вечер посветена на неговото творештво и на најновата книга „Александар јава на запад“. Настанот, најавен како отворен и со бесплатен влез, предизвика исклучително голем интерес кај публиката. Капацитетот беше исполнет веднаш по објавата, по што резервациите беа затворени.

Овој одѕив јасно покажува дека во Битола постои публика што знае да препознае вредност и што е подготвена за содржини кои не нудат лесни одговори, туку отвораат сериозни разговори.

Книжевната вечер ќе се одржи на 2 април во 19:00 часот во Книжевниот клуб Утопија, со фокус на новото дело на Андоновски, но и на темите што го обележуваат неговото творештво, јазикот како одговорност, верата и сомнежот, историјата и современиот човек. Утопија сè појасно се профилира како алтернативен културен простор што ги поврзува различните форми на израз, од книжевност до театар и камерни настани, градејќи заедница што не доаѓа само да слуша, туку да учествува.