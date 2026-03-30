„Малдорор“ на Фабрис ду Велц во Кинотека

МАЛДОРОР

Maldoror

Фабрис ду Велц / Белгија, Франција / 2024 / 155 мин

Филмот Maldoror ја следи приказната за младиот и импулсивен полициски регрут Пол Шартие. Кога во Белгија исчезнуваат две девојчиња, тој е назначен во тајната полициска единица „Малдорор“, формирана за да го следи главниот осомничен за серија тешки злосторства.

Кога полициската операција пропаѓа и институциите не успеваат да донесат правда, Пол се разочарува од ограничувањата на системот. Опседнат со случајот, тој започнува сопствена, независна истрага за да ги открие виновниците. Неговата потрага постепено се претвора во опасна и лична борба против злото и корупцијата во општеството.

Филмот е инспириран од вистински настани од Белгија во 1990-тите, поврзани со случајот на серискиот криминалец Марк Дутру, и ја прикажува темната страна на системот, моќта и правдата.

Улоги

Ентони Бажон, Алба Гаја Белуги, Алексис Маненти, Серџи Лопез, Беатрис Дал