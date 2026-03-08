 Skip to main content
08.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 8 март 2026
Неделник

Вечер посветена на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената во Македонскиот КИЦ во Тирана

Култура

08.03.2026

Македонскиот културен центар со големо задоволство пречека многубројни посетители на отворањето на изложбата на Северин Бургерс (Белгија). На изложбата, уметницата ги претстави своите дела посветени на жените од Бангладеш, како и неколку слики инспирирани од прекрасниот кањон Матка., информираат оттаму на својот фејсбук профил.

Вечерта беше посветена на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената , но и на славење на креативноста, соработката, пријателството и уметноста која ги поврзува луѓето.

Gur Elements ја претстави својата уникатна рачно изработена накит колекција , додека Кристијана Бела ги изложи своите авторски дизајни на накит, додавајќи уште повеќе елеганција и убавина на просторот.

Директорката на Центарот, Ема Попивода, им се обрати на присутните и ја збогати вечерта со краток пијано настап.

За музиката во текот на вечерта се погрижи DJ Nijo

