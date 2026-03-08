Вечер посветена на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената во Македонскиот КИЦ во Тирана

Македонскиот културен центар со големо задоволство пречека многубројни посетители на отворањето на изложбата на Северин Бургерс (Белгија). На изложбата, уметницата ги претстави своите дела посветени на жените од Бангладеш, како и неколку слики инспирирани од прекрасниот кањон Матка., информираат оттаму на својот фејсбук профил.

Вечерта беше посветена на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената , но и на славење на креативноста, соработката, пријателството и уметноста која ги поврзува луѓето.

Gur Elements ја претстави својата уникатна рачно изработена накит колекција , додека Кристијана Бела ги изложи своите авторски дизајни на накит, додавајќи уште повеќе елеганција и убавина на просторот.

Директорката на Центарот, Ема Попивода, им се обрати на присутните и ја збогати вечерта со краток пијано настап.

За музиката во текот на вечерта се погрижи DJ Nijo