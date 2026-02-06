Скопје влезе во книжевен филм со „Денови на литературата“

Со свечениот настан „Во литературен филм“, настап на триото Trinity Strings и квиз за филмските адаптации на книгите, вчеравечер во „Литература.мк“ во „Дајмонд мол“ почна манифестацијата „Денови на литературата“.

На програмата денес (6 февруари), со почеток во 18 часот во Литература.мк во „Скопје сити мол“ е промоцијата на инклузивната сликовница „Среќен како Наи“ од авторката Ана Салџиева и илустраторот Томи Џуровски. Промоторка на книгата, во издание на „Либи“, дел од „Арс Ламина – публикации“, ќе биде психологот Бојана Стојменовиќ. Со силна лична потреба да ја преточи инклузивноста во приказна, да им подари на своите деца алатка за самодоверба и љубов кон себе, и да им покаже дека различноста е дел од светот што заслужува да биде виден и прифатен, Ана Салџиева ја напишала својата прва книга –„Среќен како Наи“. Книгата нè води низ светот на едно дете родено со физичка разлика – limb difference – и ни покажува дека неговото секојдневие е полно со радост, игра и љубопитност, исто како кај секое друго дете. Преку топли и инспиративни сцени, книгата ја слави детската сила, уникатност и способноста да се живее со полно срце, без ограничувања.

Во истиот термин денеска во „Литература.мк“ во „Ист гејт мол“ ќе се одржи работилница за изработка на макети со Revell, во соработка со Макетарскиот клуб „Мајор Михајло Ивановски-Микс“.

За време на викендот посетителите ги очекува богата програма за деца. Утре (7 февруари, сабота) во „Литература.мк“ во „Ист гејт мол“ во 11 часот ќе има дружба со маскоти од омилените анимирани ликови, по што во 12 часот следува работилницата за деца „Волшебен свет“ со ликовите од едициите „Змејот Фидан“ и „Волшебни еднорози“. Дополнителна боја и магија ќе донесе face painting (цртање на лице) со брендот за детска козметика Martinelia. Во истиот термин, во книжарницата во „Дајмонд мол“ ќе има весела дружба со Стела и Сани. Во 13 часот, во „Скопје сити мол“, ќе се одржи UNO натпревар за родители и деца.

Во 18 часот, во „Литература.мк“ во „Дајмонд мол“, ќе се одржи театарска претстава и промоција на книгата „Златната книга на Лудви“, со текст на Тина Иванова и илустрации на Рената Јосифовска. Книгата е инспирирана од животот и творештвото на големиот композитор Лудвиг ван Бетовен и е првата од петте книги за деца во серијалот „Музичка кутија“, инспирирани и од Моцарт, Бах, Верди и Чајковски. Промоцијата ќе ја води уредничката Бисера Бендевска, во форма на краток дијалог со авторката. По промоцијата, ќе се одржи мини-претстава за деца, во која ќе учествуваат авторката и диригентката Дијана Имери-Илкоска, задолжена за интерпретација на музиката на Бетовен за пијано. „Златната книга на Лудви“, како и сите книги од серијалот, не го обработуваат животот на композиторите, туку создаваат нови бајки за деца. Главниот лик, малиот Лудви, е дете кое сака книги и свири на пијано, но минува низ низа неочекувани случувања. Приказната е топла, разиграна и полна со емоции, вистинско доживување за деца и возрасни.

В недела (8 февруари), во 11 часот, во „Литература.мк“ во „Ист гејт мол“ повторно ќе има дружба со маскоти, а во 12 часот ќе се одржи магичната работилница Marvin’s Magic со македонскиот магионичар и илузионист Кристиан Шопов. Истовремено, во „Скопје сити мол“ ќе се одржи работилницата „Авантура со буквите“ со Биби и Боби.

Сите настани во рамките на „Денови на литературата“ се бесплатни за посетителите. Присуството на работилниците и театарските претстави е со претходна пријава.

Програмата продолжува и следната недела, а може во целост да ја проследите на следниот линк: https://www.literatura.mk/denovinaliteraturata