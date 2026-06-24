Промоција на книга и претстави во Театар за деца и младинци и Турски театар утре на Скопско лето

Утре (25.06.2026г. – четврток) со почеток во 12:00 часот во Музеј на Град Скопје ќе се одржи промоција на книга „100 години Палјачи во Штип (1925-2025): Операта што ја отвори македонската музичка сцена“ на авторката проф. д-р Наташа Диденко.

Промотори на настанот се проф. д-р Билјана Ристовска-Јосифовска и проф. д-р Оливер Цацков, додека модератор е Мишо Китаноски.

Монографијата 100 години „Палјачи“ во Штип (1925 ̶2025): Операта што ја отвори македонската музичка сцена е репрезентативно научно-културно издание што го осветлува почетокот на македонската оперска традиција преку историската премиера на операта во Штип во 1925 година. Врз основа на архивски извори и интердисциплинарна анализа, книгата го реконструира културниот дух на времето и го следи развојот на оперската уметност од локален културен нaстан до национално институционално достигнување.

На 25.06.2026г. (четврток) со почеток во 19:00 часот во Театарот за деца и младинци ќе се одигра детска театарска претстава „Патот на Баба Јага“.

Режија: Хана Миленковска

Текст: Хана Корнети

Музика (Композитор): Ади Имери

Текст за сонг (сонгови): Хана Миленковска, Хана Корнети и Ади Имери

Кореографија: Бобан Русески

Костимографија: Иван Ивановиќ

Сценографија: Кирил Василев

Улоги: Никола Наковски, Анастасија Ласовска, Симона Спировска, Емра Куртишова Стојанова, Петар Стојанов, Изабела Новотни.



За претставата:

Што се случува кога еден принц ќе сфати дека не сака да биде крал? „Патот на Баба Јага“ е духовита и возбудлива приказна за храброста да бидеме свои, дури и кога се плашиме дека другите нема да нè разберат. Низ средби со необични ликови, магични суштества и една сосема поинаква Баба Јага, младите гледачи ќе откријат дека работите ретко се онакви какви што изгледаат на прв поглед и дека во секој од нас се крие еден цел свет. Ве очекуваме!

Билетите се во продажба на karti.com.mk.

Утре вечер (25.06.2026г. – четврток), со почеток во 20:30 часот на сцената во НУ Турски театар, ќе се одигра театарска претстава „Пролет“.

Автор: Мурат Џан Кибироглу

Режисер: Али Волкан Четинкаја

Изработка на сценографија: Осман Али и Cценските техничари

Дизајн на костими: Елиф Озханџи

Избор на музика: Али Волкан Четинкаја

Превод на македонски: Џанан Али-Џумкар



АКТЕРИ:

Џенап Самет, Едис Мусич, Зубејде Али, Сузан Акбелге,Несрин Таир, Танер Сулејман.

Испициент: Ердинч Рушид

Суфлер: Нериман Шенѓулер

Директор: Осман Али

Светло: Бекир Кубур

Тон: Емрах Џемаили

Шминка: Севим Ќерим

Гардероба: Мухамед Бакиовски

Реквизита: Ердинч Рушид

Одговорен декоратер: Зекирија Абди

Сценски декоратери: Мехмет Исмаил, Суат Рахман, Изyдин Беговиќ, Џенгиз Халил, Булент Хасан

Организатор: Шенхан Зеќир

Овој проект е реализиран со поддршка на Министерството за култура и туризам на Република Македонија.

Продукција: НУ Турски Театар Скопје, 2025г.