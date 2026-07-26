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26.07.2026
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Недела, 26 јули 2026
Неделник

Камерен концерт – пијано рецитал насловен „Музички епилог низ вековите“ на Тоше Поп-Лазаров денеска на Скопско лето

Музика

26.07.2026

На 26.07.2026г. (недела), во Салон 19’19 (Културно информативен центар) со почеток во 20:30 часот ќе се одржи камерен концерт – пијано рецитал насловен „Музички епилог низ вековите“ на Тоше Поп-Лазаров. 

„Музички епилог низ вековите“ претставува суптилно обликувано звучно патување низ емоциите и стиловите на романтизмот, во дијалог со современиот македонски музички израз. Преку делата на Шуберт, Шопен и Штраус, надополнети со „Пасторална свита“ од Стојан Стојков, рециталот отвора простор за интимно доживување на музиката како универзален јазик што ги поврзува времињата, чувствата и културите.

Билетите се во продажба на karti.com.mk.

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