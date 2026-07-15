Проекција на „Кајмак“ и „Поетроника“ денеска на „Скопско лето“

За љубителите на филмската уметност, со почеток во 20:15 часот во Кинотека на Македонија, ќе се одржи проекција на филмот „Кајмак“ во режија на Милчо Манчевски. Билетите се во продажба на karti.com.mk.

Со почеток во 20:30 часот на Факултетот за ликовни уметности – Сули ан ќе се одржи поетско – музички настан насловен „Поетроника“ на Андреја Салпе и Оливер Митковски.

„Поетроника“ е уникатен поетско-музички проект на Андреја Салпе и Оливер Митковски, кој го спојува македонското поетско наследство со современиот звук на електронската музика. Преку внимателен избор на поетски текстови и иновативен музички пристап, стиховите на автори од различни генерации добиваат нова звучна и интерпретативна димензија. Проектот создава динамичен дијалог меѓу литературата, музиката и сценскиот израз, отворајќи нови можности за доживување на поезијата. „Поетроника“ нуди современ и комуникативен поглед кон македонскиот поетски збор, доближувајќи го до поширока и помлада публика.

Билетите се во продажба на karti.com.mk