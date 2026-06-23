Премиера на претставата „Госпоѓа Бовари“, според романот на Гистав Флобер, во режија на Дејан Пројковски на 25 јуни во Битолски театар

Премиерната изведба ќе се одржи на 25 јуни

НУ Народен театар Битола ја најавува премиерата на претставата „Госпоѓа Бовари“, според романот на Гистав Флобер, во режија на Дејан Пројковски.

Премиерната изведба ќе се одржи на 25 јуни 2026 година (четврток), со почеток во 20:00 часот, на Големата сцена на Народен театар Битола.

„Госпоѓа Бовари“ е драмска приказна за желбите, илузиите и разочарувањата на Ема Бовари, жена која во потрагата по љубов, среќа и исполнет живот се соочува со судирот меѓу своите соништа и реалноста.

Авторскиот тим го сочинуваат: асистент на режија Андреј Цветановски, драматург Сашо Димовски, сценограф Валентин Светозарев, костимограф Андреј Ѓоргиевски, кореограф Олга Панго, композитор Горан Трајкоски, видео дизајнер Сергеј Светозарев, светло мајстор Игор Мицевски, тон мајстор Александар Димовски, видео оператор Владимир Переловски, инспициент Оливер Петровски и суфлер Гордана Михајловска.

Во претставата играат: Маја Андоновска Илијевски (Ема), Иван Јерчиќ (Шарл), Огнен Дранговски (Родолф), Никола Стефанов (Леон), Мартин Мирчевски (Лере), Сандра Грибовска Илиевска (Слугинка), Петар Мирчевски (Свештеник), Борче Ѓаковски (Исус Христос) и Ива Лазарова (Ќерката на Ема и Шарл).

Во претставата учествува и НУ Камерен оркестар Битола.