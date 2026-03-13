Повеќејазично читање на „Циклусот за светулките“ од Матеја Матевски ќе се одржи денеска во Друштвото на писателите на Македонија.

Деканатот на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ соопшти дека во текот на октомври и ноември минатата година на Факултетот се одржа студентска преведувачка работилница посветена на песните од поетскиот „Циклус на свелулките“, објавен во стихозбирката „Круг“ (1977) од Матеја Матевски (1929-2018). Во работата се вклучиле 90 наставници, странски лектори и студенти од речиси сите катедри на Филолошкиот факултет. За организацијата и реализацијата на активностите во својство на координатори се погрижиле проф. д-р Катарина Ѓурчевска-Атанасовска и виш лектор м-р Валентина Милошевиќ-Симоновска.

Како плод од работилницата неодамна Филолошкиот факуилтет објави повеќејазично печатено и електронско издание од студентските преводи на поезија од Матеја Матевски на 17 јазици: албански, англиски, германски, италијански, јапонски, полски, португалски, романски, руски, словенечки, српски, турски, унгарски, француски, хрватски, чешки и шпански.