„Мостови кон себе“: Духовно патување низ златните нишки на Гордана Винчиќ

На 22 мај, во просториите на Музејот во Гевгелија, македонската уметница Гордана Винчиќ ќе го претстави својот најнов мултимедијален проект насловен „Мостови кон себе“. Овој настан не е само обична изложба, туку ретка синтеза на визуелна уметност и пишан збор – промоција на книга со 22 раскази и изложба на 22 оригинални илустрации кои пулсираат со длабока мистика.

Илустрацијата како порта: „Дрво на животот“

На насловната страница на ова уникатно дело нè пречекува централната илустрација, која е нераскинлив дел од приказната „Дрво на животот“. Изработена со вешто комбинирана техника на хартија А4 – каде мастилото и јагленот даваат структура, а златниот пигмент и акварелот внесуваат светлина – ова дело е вистински визуелен код. Гледајќи ја илустрацијата додека ја читаме приказната за ликот на Дијана и нејзиниот ангел, стануваме сведоци на една „жива мрежа“. Гордана не слика само дрво; таа го слика чуварот на животот кој со корените ја црпи мудроста од земјата, а со гранките го допира несфатливото.

Фасцинантна е наративната моќ на Винчиќ. Нејзиниот израз потсетува на енигматичните средновековни ракописи – секоја линија е внимателно поставена како да крие тајно предание од претците. Во „Дрво на животот“, таа ја користи симболиката на преобразбата. Лисјата на нејзините илустрации како да пеат за вечноста, повикувајќи нè да станеме свесни за сопствените невидливи корени.

Употребата на златниот пигмент не е само естетски избор; тоа е алхемиски чин кој ги осветлува темните патеки на нашето секојдневие, претворајќи ја обичната хартија во свет пред кој мораме да замолкнеме за да го слушнеме неговиот шепот.

Делата имаат тежина на современ кодекс, книга која не само што се чита, туку и се дешифрира со срцето, интимен предмет за поседување. Книгата е за оние кои сакаат да побегнат од „немилосрдната центрифуга на секојдневието“ и да го пронајдат својот пат до детското срце и автентичната природа.

„Дрвјата се живи мрежи што нè поврзуваат низ времето и вечноста. Кога ги гушкам од срце, ги откриваат тајните на животот.“ – цитат од расказот „Дрво на животот“

Ризница на нераскажани светови

Иако „Дрвото на животот“ е моќниот стожер на ова дело, книгата крие уште 21 илустрација и приказна, секоја од нив е уникатен универзум за себе. Овие страници не се само за читање и гледање, тие се за „живеење“. Да се поседува оваа книга е како да се има сопствен, приватен олтар на убавината; секоја страница е скапоцен камен кој го возвишува духот и облагородува просторот во кој престојува. Ве поканува да станете чувар на еден современ ракопис кој ги преплетува личните соништа на Гордана со колективната меморија на човештвото.

Посетата на изложбата во Гевгелија и поседувањето на „Мостови кон себе“ е чин на духовно прочистување. Гордана Винчиќ ни нуди дестилирана мудрост преку боја и збор, инспирирајќи го секој набљудувач да изгради сопствен мост кон она што е скриено длабоко во него.

Гевгелија: Порта на сонцето и новите почетоци

Изборот на Гевгелија за оваа промоција носи силна симболика. Овој град, познат како „портата на сонцето“ со своите 240 сончеви денови, совршено кореспондира со внатрешната светлина што извира од делата на Винчиќ. Како што Гевгелија е граница и средба на различни светови, така и нејзината книга е граничен простор каде се среќаваат свесното и несвесното. Тука, под силното јужно небо, овие „мостови“ добиваат своја вистинска смисла.

Датум: 22 мај 18.30

Локација: Музеј Гевгелија Настан: Изложба и промоција на „Мостови кон себе“ од Гордана Винчиќ

„Да ги допрете златните нишки на вашите сопствени приказни„.