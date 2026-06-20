Министерот Љутков утре на локалитетот Кокино по повод „Летна долгодневица 2026“

Министерот за култура и туризам Зоран Љутков утре на изгрејсонце на Археоастрономската опсерваторија Кокино ќе присуствува на настанот „Летна долгодневица 2026 на Кокино“.

Настанот се организира по повод летната долгодневица – денот кога Сонцето го достигнува својот највисок годишен пат и го означува најдолгиот ден во годината.

Како што соопшти Министерството за култура и туризам, посетителите ќе имаат можност да го проследат изгрејсонцето на едно од најзначајните археолошки и астрономски локалитети во земјата, препознатливо по својата историска, научна и туристичка вредност.