Книжевна средба „Tворештвото на Ани Ерно: сеќавање, жена и општество”, по повод Светскиот ден на книгата

Францускиот институт во Скопје организира книжевна средба насловена „Tворештвото на Ани Ерно: сеќавање, жена и општество”, по повод Светскиот ден на книгата.

Настанот ќе се одржи во петок, 24 април 2026 година, со почеток во 13:00 часот, во Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски” – Скопје.

Средбата ќе ја отворат г-дин Јовица Никчевски, Директор на Националната и универзитетска библиотека, и г-дин Грегоар Жислер, Директор на Францускиот институт во Скопје.

Оваа книжевна средба, организирана во соработка со Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски” и издавачката куќа „Илика“, претставува можност публиката да се запознае подлабоко со делото на Ани Ерно, значајна фигура на современата француска литература и добитничка на Нобеловата награда за литература во 2022 година.

Преку излагањата на говорниците, ќе бидат истражени централните теми на нејзиното творештво: индивидуалното и колективното сеќавање, положбата на жената и интимните и политичките димензии на автобиографското пишување.

На средбата ќе говорат:

Елисавета Поповска , професорка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје и преведувачка на романот Девојчински спомени;

Андријана Папиќ , преведувачка на романот Годините и соработничка на издавачката куќа Илика;

Ивана Трајаноска , декан на Факултетот за странски јазици на Универзитетот Американ Колеџ Скопје и писателка;

Ведран Диздаревиќ, професор на Филолошкиот факултет, Катедра за компаративна книжевност.

Средбата ќе ја модерира Мања Величковска, истражувачка во рамките на „Коалиција Маргини”.

Настанот ќе се одвива на македонски јазик.