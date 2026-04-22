Филмот „Странецот“ од 23 април во кината

Филмот „Странецот“ од францускиот режисер Франсоа Озон, адаптација на познатиот роман од Албер Ками, ќе се прикажува во кината од 23 април, објави дистрибутерот МЦФ МКД.

Озон призна дека било огромен предизвик да се адаптира познатото дело на Ками од 1942 година и брзо сфатил дека тоа е начин да се поврзе со заборавен дел од личната историја.

„Мојот дедо по мајчина линија беше истражен судија во Алжир и преживеа атентат во 1956 година, што го забрза враќањето на моето семејство во Франција“, откри Озон.

Работејќи низ документи, архиви и разговарајќи со историчари, Озон сфатил „колку француски семејства имаат врски со Алжир и дека честопати постои тешка тага што ги придружува тие приказни“.

Дејствието на филмот се одвива во 1938 година во Алжир, каде што официјалниот Мерсо присуствува на погребот на неговата мајка, без да покаже ни трошка емоција, а веќе следниот ден започнува лежерна романса со Марија, објави Мегаком Филм.

„Знаев дека книгата длабоко ме погоди, особено апсурдот на животот што Ками го опишува без да падне во очај. Таа книга, а се надевам и овој филм, покренува прашања, што е и целта“, рече режисерот.

Во адаптацијата на Озон глумат Бенџамин Воасен, Ребека Мардер, Пјер Лотин, Дени Лаван и други.