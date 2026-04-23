„СТРАНЕЦОТ“ – филм што ја разоткрива тишината на човечката душа

Еден од најинтригантните европски филмски настани оваа година пристигнува пред публиката – „СТРАНЕЦОТ“ (The Stranger), новото остварување на реномираниот француски режисер Франсоа Озон. Филмот, кој премиерно ќе биде прикажан на 23 април 2026 година, носи силна, провокативна и длабоко емотивна приказна што долго ќе одекнува во мислите на гледачите.



Дејството е сместено во Алжир, 1938 година – време и простор исполнети со тишина, жештина и внатрешни немири. Во центарот на приказната е Мерсо, повлечен и на прв поглед обичен службеник во своите рани триесетти години. Неговата рамнодушност станува шокантно очигледна уште на самиот почеток – на погребот на неговата мајка, каде не покажува речиси никаква емоција.

Веќе следниот ден, животот продолжува како ништо да не се случило. Мерсо започнува едноставна, лежерна романса со својата колешка Марија, враќајќи се во секојдневието без многу размислување. Но зад оваа привидна мирнотија се крие нешто подлабоко – чувство на отуѓеност и егзистенцијална празнина.



Неговиот свет почнува да се распаѓа кога соседот Рејмонд Синтес го вовлекува во сомнителни ситуации и морално двосмислени избори. Тензијата расте, а на еден неподносливо жежок ден на плажа, кулминира со трагичен настан што ќе го промени текот на неговиот живот засекогаш.



„СТРАНЕЦОТ“ не е само криминалистичка драма – тоа е филм што поставува длабоки прашања за човечката природа, за смислата на животот и за тоа како општеството реагира на оние кои одбиваат да се вклопат во неговите норми. Со суптилна режија, внимателно изградено темпо и моќни актерски изведби, филмот создава атмосфера што е истовремено интимна и вознемирувачка.



Во главните улоги блескаат Benjamin Voisin и Rebecca Marder, поддржани од исклучителна актерска екипа во која се и Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud, Christophe Malavoy, Nicolas Vaude и Jean-Charles Clichet.



Со времетраење од 122 минути, ова француско остварување од жанрот крими-драма нуди визуелно впечатливо и психолошки продлабочено филмско искуство кое ќе ги остави гледачите во размислување долго по завршувањето на проекцијата.



„СТРАНЕЦОТ“ – филм што не бара одговори, туку ве предизвикува да ги поставите вистинските прашања.



Премиера: 23.04.2026