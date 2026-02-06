Изложбата „Емоција во боја“ на Цветанка Јованова Хермес во МКЦ

Вторник 10 февруари во 19:30 часот во Галерија МКЦ

Цветанка Јованова Хермес со 20-та самостојна изложба

„Емоција во боја“ во МКЦ

Со изложбата „Емоција во боја“, уметницата Цветанка Јованова Хермес ја одбележува својата 20-та самостојна изложба, претставувајќи околу 30 дела во кои бојата е главниот носител на емоцијата, движењето и внатрешната состојба. Делата се движат меѓу фигурацијата и апстракцијата, со силен експресивен потег и интензивна колоритна палета.

Женските ликови, симболичните форми и растителните мотиви не се класични портрети, туку визуелни состојби на духот, оставајќи простор за лично доживување и интерпретација.

Изложбата ќе и може да се посети во наредните две недели.