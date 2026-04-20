 Skip to main content
Република Најнови вести
Понеделник, 20 април 2026
Неделник

Изложба на Мирослав Живковиќ во Галерија МКЦ

Култура

Во Галеријата на Младинскиот културен центар (МКЦ) во вторник, во 19,30 часот ќе биде отворена изложба на истакнатиот српски уметник Мирослав Живковиќ, која претставува внимателно конципиран визуелен дијалог помеѓу хроматското и ахроматското сликарство.

Изложбата ги обединува два клучни сегменти во авторскиот израз: пејзажи и портрети. Пејзажите се реализирани како хроматски студии инспирирани од реални пленерски искуства, каде доминира интензивен и нагласен колорит. Преку внимателно третирање на бојата, авторот го истражува влијанието на сончевата светлина врз природните тонови, создавајќи динамични и живописни композиции што ја доловуваат непосредноста на природата.

Портретите, од друга страна, се изведени во ахроматски пристап и претставуваат ликови на современици и блиски личности на уметникот. Во нив доминира изразена психологизација, нагласување на карактерот и силни валерски контрасти. Светлината овде игра клучна улога во обликувањето на формата, создавајќи драматични сенки и јасни визуелни акценти.

Мирослав Живковиќ (роден 1972 година во Ниш) е редовен професор на Факултетот за уметности во Ниш и еден од значајните претставници на современата ликовна сцена. Во текот на својата кариера има реализирано 72 самостојни изложби и учествувано на повеќе од 300 групни изложби во земјата и странство. Добитник е на повеќе награди за своето творештво и активен учесник на бројни уметнички колонии, симпозиуми и научно-уметнички настани.

Изложбата претставува значаен придонес во актуелниот ликовен контекст и нуди можност за подлабоко согледување на односот помеѓу светлината, бојата и формата во современото сликарство.
Изложбата ќе биде отворена до 30. април.

