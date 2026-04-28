28.04.2026
Битолски театар со „Кокошка“ гостува во Драмски театар Скопје

Народен театар – Битола ќе гостува на сцената на Драмски театар во Скопје на 29 април.

На камерната сцена на Драмски театар ќе биде изведена претставата „Кокошка“ по текст на Николај Кољада а во режија на Марјан Георгиевски.

Претстава што на прв поглед изгледа едноставно, а под површината пулсира со сурова искреност, апсурд и длабоко човечни приказни. Во светот на Кољада, смешното и тажното одат рака под рака, а ликовите се борат со сопствените слабости, желби и илузии – токму како и ние. Ова е театар што не глуми живот – туку го става директно пред вас – без филтер, но со многу срце.

Играат: Јулијана Мирчевска, Катерина Аневска – Дранговска, Соња Ошавкова, Александар Димитровски и Николче Пројчевски.

Поврзани вести

Култура  | 28.04.2026
Драмски со „Џеки“ и „Гидионовиот јазол“ гостува на Фестивалот на монодрама во Битола
Култура  | 23.04.2026
Драмски театар Скопје со „Болва в уво“ настапува на фестивалот РУТА во Тиват
Култура  | 22.04.2026
ФОТОГАЛЕРИЈА: Драмски прослави 80 години со „Мачкина глава“, која е 461 премиера од постоењето на скопскииот театар