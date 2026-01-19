 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

45 дела во трка за наградата „Роман на годината“

Култура

19.01.2026

Фондација „Славко Јаневски“ / Жири-комисијата, во состав Калина Малеска (минатогодишна лауреатка и претседателка на жирито), Иван Антоновски, Ивана Трајаноска, Иван Шопов и Катерина Богоева (претставничка на Фондацијата)

На својата конституитивна седница жири-комисијата за доделување на наградата „Роман на годината“ за 2024 година, што ја доделува Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности „Славко Јаневски“, констатираше дека на годинашниот конкурс, што се одвиваше од 15 декември минатата година до 15 јануари годинава, пристигнаа 45 романи.

Жири-комисијата, во состав Калина Малеска (минатогодишна лауреатка и претседателка на жирито), Иван Антоновски, Ивана Трајаноска, Иван Шопов и Катерина Богоева (претставничка на Фондацијата) констатираше дека и годинашната конкуренција е составена од различни жанрови и дека процесот за избор на најдобро дело воопшто нема да биде лесен.

Комисијата и годинава ќе направи неколку селекции на пристигнатите романи, а селектираните романи јавно ќе бидат објавени. Жири-комисијата е должна да го соопшти името на добитникот до 15 март, велат од Фондацијата

Наградата „Роман на годината“, која е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија, а чиј генерален спонзор е „Комерцијална банка“ АД Скопје, годинава ќе биде доделена 27-ти пат. Признанието се состои од плакета, оригинална статуетка и паричен износ од 150.000 денари.

Список на пристигнати книги на конкурсот за „Роман на годината“ за 2025 година

  1. „Александар јава на запад“, Венко Андоновски, „Три“
  2. „Лозинка за излез од пеколот“, Јадранка Бибан,самостојно издание
  3. „Грст афионови зрнца“, Горан Василевски,
  4. „Ноќ без враќање“, Васе Врангалоска,„Ирис Принт“, Струга
  5. „Во зенитот на еден дневник“, Викторија Гаго, НУ „Григор Прличев“ – Охрид
  6. „С(удба)та“, Филип Георгиевски,„Бата пресс милениум“
  7. „Тринаесеттиот“, Лидија Димковска, „Три“
  8. „Волкот“, Константин Дораковски, „Макавеј“
  9. „Околу три по полноќ“, Димитрие Дурацовски, „Арс Либрис“
  10. „Необјавен фељтон“, Владимир Илиевски, „Maкедоника литера“
  11. „Баба Илка“, Жан Илиески, „Макавеј“
  12. „Ќе помине и моќта“, Ирена Јурчева, „Паблишер“
  13. „СФ – СН: (партизански роман)“, Моџо Килингтон, „Арс Ламина“
  14. „Договорот“, Јордан Коцевски, „Антолог“
  15. „Илина и тајните на бабин заб“, Хана Корнети, „Или -или
  16. „И“, Кристина Краличин, „Арс Либрис“
  17. „Извештајот на Рената“, Кристина Краличин, ИД – Концепт консалтинг и дизајн
  18. „73“ дена“, Иво Митев – Жиле, „Арс Либрис“
  19. „Годината висококосна“, Маја Мојсова, „ПНВ публикации“
  20. „Кругот дупка“, Никола Наумовски, „ПНВ публикации“
  21. „Касадеј“, Велко Неделковски, „Матица македонска“
  22. „Не заборавај, Ангела“, Љилјана Нелковска, самостојно издание
  23. „Чуварите на вистината“, Елена Николова, „Збор“
  24. „Промилите на Конзулвил: (миксан роман)“, Јордан Николов, „Паблишер“
  25. „Кафеана на крајот и на почетокот од универзумот“: (на почетокот беше… информацијата)“, Валентин Нешовски, „Антолог“
  26. „Зара Зарина“, Лилјана Пандева, „ПНВ публикации“
  27. „Кривата Дијана: (роман за верижната вина)“, Фросина Пармаковска, „Арс Либрис“
  28. „Калуѓерки“, Димче Парталоски,„Бата пресс милениум“
  29. „Потклек“, Љупчо Петрески, „Бегемот“
  30. „Арагон“, Михајло Свидерски, „Антолог“
  31. „Опасноста што ја љубам“, Маја Симоновска, „Читај книга“
  32. „Сенката што ме чува“, Маја Симоновска, „Читај книга“
  33. „Фобос: деконструиран роман“, Соња Станковска, „Или – или“
  34. „Нашата Симка“, Благуна Стевоска, НУ Библиотека „Григор Прличев“
  35. „Тишина што сака да викне: роман од сеќавања“, Милован Стефановски, „Ад Вербум“
  36. „Траги врз песок: корисен водич за успех на менаџери за продажба, инспириран од врвните спортски тренери“, Бојан Стефановски, „Матица македонска“
  37. „ Неколку тишини подоцна“ , Ана Стојаноска, „Конгресен сервисен центар – Полица“
  38. „Ноќта – филм кој се чита“, Игор Трајковски Фоја, -Битола: „3Д Графопром“, самостојно издание
  39. „Три Марии: (роман -басма), Оливера Ќорвезироска, „Арс Либрис
  40. „Само уште еден скок“, Енис Хилми, „Светулка нова“
  41. „Повратник со две лица“, Ивица Челиковиќ, „Паблишер“
  42. „Изедначен“, Јован Ристов Џамбазоски, „Матица македонска“
  43. „Светото светило: (роман)“, Мирче Б. Нешовски, „Менора“
  44. „11 проверени начини како да ја заебеш љубовта: (роман во раскази)“, Драгана Лукан Николоски, „Чудна шума“
  45. „Сѐ на овој свет“, Гордана Каракашевска, „Бата пресс милениум“

