 Skip to main content
23.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 февруари 2026
Неделник

Србин уапсен на автопатот Гевгелија – Скопје, криумчарел мигранти

Хроника

23.02.2026

На 23.02.2026 во 01:40 часот на автопатот Гевгелија – Скопје, на место викано „Авлаќот“ во Гевгелија, полициски службеници го лишија од слобода М.П.(30) од Република Србија.

Полициски службеници извршиле контрола на патничко возило „опел астра“ со српки национални ознаки, кое го управувал, при што биле пронајдени шест лица мигранти, од кои пет лица од Египет и едно лице од Палестина. Тој бил предаден на полициски службеници во ОВР Гевгелија за понатамошна постапка, додека мигрантите биле сместени во Прифатно – транзитен центар „Винојуг“ – Гевгелија, информира МВР.

За настанот бил известен надлежен јавен обвинител и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава.

Поврзани вести

Македонија  | 23.02.2026
ВМРО-ДПМНЕ: СДС се нервозни и фрустрирани поради апсењето на Груби, тој може да изнесе податоци за аферите и криминалите на Заеви, Филипче и Спасовски
Хроника  | 23.02.2026
Уапсено лице во Берово за противправно одземање возило и безобѕирно управување под дејство на алкохол и без возачка дозвола
Хроника  | 20.02.2026
Возел со лажна возачка: Косовски државјанин уапсен на Табановце
﻿