Се степале неготинки, една е повредена, три се приведени

Физичка пресметка во Неготино завршила со повредена неготинка и приведени три неготинки.

Денеска во два часот, полициски службеници од ОВР – Неготино ги приведоа 34-годишната Б.Џ., 26-годишната С.К. и 31-годишната С.Д., сите од овој град, затоа што на улица „Даме Груев“ во градот, го нарушиле јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу Б.Џ. и С.Д. од една страна и С.К. и 31-годишната Д.Б. од Неготино, од друга страна, при што Д.Б. се здобила со повреди, констатирани во медицинска установа – соопштија претпладнево од Секторот за внатрешни работи – Велес.