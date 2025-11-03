 Skip to main content
03.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 3 ноември 2025
Неделник

Прегазен маж пред мостот „Гоце Делчев“, починал на лице место, возачот избегал

Хроника

03.11.2025

На булеварот „Гоце Делчев“ во Скопје се случи тешка сообраќајна несреќа во која е прегазен маж кој почина на лице место.

Денеска (03.11.2025) околу 12.30 часот во СВР Скопје е пријавено дека на бул. „Гоце Делчев“ во Скопје се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило „пасат“ со скопски регистерски ознаки, управувано од машко лице и велосипедист, кој починал на местото на настанот. По несреќата, возачот на возилото „пасат“ го оставил возилото и заминал од местото на настанот, соопшти МВР.

