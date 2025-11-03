Петрушевска – Русопулос: Заедно постоиме, но отуѓени се распаѓаме

Фото: Собрание

Шефицата на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа (ПССЕ), Марија Петрушевска и членовите Бисера Костадиновска-Стојчевска, Сања Лукаревска и Беким Ќоку, денеска оствариле средба со Теодорос Русопулос, претседателот на ПССЕ.

Како што информираат од осбраниската прес-служба, Петрушевска изразила чест и задоволство од посетата на Русопулос, особено во време кога ја прославуваме 30-годишнината од нашето членство во Советот на Европа, процес преку кој во 1995 година започна европската интеграција на нашата држава.

Таа истакнала дека ние остануваме посветени во исполнување на нашата стратешка и заедничка цел – членството во ЕУ, бидејќи европската интеграција е повеќе од индивидуално членство, таа значи интеграција на нашите вредности и цели, обединети под паролата „заедно постоиме, но отуѓени се распаѓаме“.

Со цел поголема видливост на работата на Советот, претседателот на ПССЕ, Русопулос ја споделил иницијативата која до земјите членки е веќе упатена, барање до министерствата за образование за воведување на еден час годишно во училиштата за запознавање и приближување на работата на Советот, што било поздравено и од македонска страна. Исто така, соговорниците размениле мислења во однос на руско-украинската војна, каде што Петрушевска посочила дека е особено горда бидејќи бевме прв парламент кој ја усвои Резолуцијата за осуда на руската агресија врз Украина и како држава сме целосно инволвирани во воена и хуманитарна поддршка на Украина.

Како што се наведува во соопштението од Собрание, присутните биле согласни дека досега се остварени значајни резултати во почитувањето на човековите права и слободи, како и во доследна примена на принципите, целите и високи стандарди на оваа организација.

Во рамки на својата официјална посета, Русопулос оставрил средба и со претседателот на Собранието, Африм Гаши, по што следуваше и обраќање пред пратениците на 69. собраниска седница.