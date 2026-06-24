Од Србија екстрадиран 19-годишникот кој прегази жена во Капиштец

Денеска (24.06.2026) од Република Србија во нашата земја екстрадиран е Саит Саитов (19) од Скопје, соопшти МВР.

Тој беше баран со меѓународна потерница поради основано сомнение за сторени кривични дела „против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот“, како и „неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода“ за кривично правен настан кој се случил во Скопје на 09.01.2026 година.

На лицето, информираат од полицијата, му е определена мерка притвор и истиот е предаден во Затвор Скопје за понатамошна постапка.